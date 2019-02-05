2019/02/05 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مجلس الامن الوطني يناقش تقييم تحركات داعش في الانبار

05/02/2019 17:58:00 PM |

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واع بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات ، الى جانب القضايا المستجدة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)انه" المجلس ناقش تقييم تحركات عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار ، وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك".

واضاف" كما بحث مجلس الأمن الوطني ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن الوضع الأمني في محافظة نينوى ، ونتائج زيارة رئيس اركان الجيش الى محافظة ديالى"، مشيرا الى" اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة".

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