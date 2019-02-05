قيادي في الحكمة: تصريحات ترامب بشأن مراقبة إيران عبر العراق مخالفة للاتفاقية الأمنية

2019/02/05 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، حبيب الطرفي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكية دونالد ترامب بشأن بقاء قواته في العراق لمراقبة إيران، مخالف للاتفاقية الأمنية التي لم تنص على مثل هذا القرار.وقال الطرفي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “ترامب ليس من حقه العبث بأرض العراق، والاعتداء على الدول الجارة”، مبينًا أن […]

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