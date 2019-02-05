بعد تكاتف فرقاء السياسة ازاء طرد مرتزقة أمريكا من العراق..هل سيعمد البرلمان لتمزيق الاتفاقية الأمنية؟

2019/02/05 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..تتصاعد تحركات القوات الأمريكية في الأراضي العراقية يومًا بعد أخر، تزامنًا مع الرغبات الأمريكية باستخدام أرض العراق كمنطلقً للاعتداء على دول الجوار، وسط رفض شعبي وسياسي عراقي حازم لتلك السياسات، ودعوات جدية لإلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2008، التي باتت شماعة لواشنطن تعلق عليها أهدافها ومصالحها وأجنداتها في العراق والمنطقة.[…]

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