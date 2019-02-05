2019/02/05 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث "كيفن برنس بواتينغ" الوافد الجديد لنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي عن "ليونيل ميسي" وقدرته في قيادة الفريق ومواجهة ريال مدريد في كأس ملك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن الميركاتو: جاهزون للفوز على ريال مدريد.. وميسي يفعل كل شيء بنفسه في برشلون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن الميركاتو: جاهزون للفوز على ريال مدريد.. وميسي يفعل كل شيء بنفسه في برشلون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).