الوفد الوطني اليمني يعلن عن مبادرة جديدة لإطلاق 400 أسير

2019/02/05 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الوفد الوطني اليمني عن تقديمه مبادرة دولية ضمن المفاوضات التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، تتضمن إطلاق 400 أسير.وقال رئيس الوفد الوطني لشؤون

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