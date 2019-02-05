للمرة الأولى

ثقافة وفن ,
2019/02/05 19:57
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بغداد- العراق اليوم:حصل موقع " العراق اليوم " على مذكرة رسمية مرفوعة الى قاضي محكمة بداءة بعقوبة من قبل غرفة المحاميين في ديالى ضد ابطال مسرحية " ولاية بطيخ " !!وتقول حيثيات الدعوى انه اثناء عرض مسرحية ولاية بطيخ، قام المدّعى عليه الأول ( آوس فاضل – كامل مفيد ) وبطلب من المدعي عليه الثاني ( غسان اسماعيل – ابو الذوق ) بالتجاوز على المحاميين عامة بقوله ( آني عندي محامي صيني مستعمل وملفه من نحاس) !! .
وقد اعتبر محاميو ديالى ان هذه العبارة هي قذف صريح بحق فشة واسعة من المجتمع وهي فئة المحاميين والتي تمثل الحق والعدل في هذا المجتمع للدفاع عن المظلومين .
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وطالب رافع الدعوى بتعويض ماليّ قدره " مليار دينار عراقي" مع توقعه بزيادة المبلغ اذا قدّر الخبراء بحجم الضرر.!! .
وقد نصح اصدقاء الممثلين – كامل مفيد وابو الذوق – ان يتحوّلا من البطيخ الى الرقي او الشلغم، لعلّ الخسارة فيه تكون أقلّ تكلفة ؟!!
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