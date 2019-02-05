2019/02/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثقافة وفن ,

2019/02/05 19:57

,

عدد القراءات: 75

بغداد- العراق اليوم:حصل موقع " العراق اليوم " على مذكرة رسمية مرفوعة الى قاضي محكمة بداءة بعقوبة من قبل غرفة المحاميين في ديالى ضد ابطال مسرحية " ولاية بطيخ " !!وتقول حيثيات الدعوى انه اثناء عرض مسرحية ولاية بطيخ، قام المدّعى عليه الأول ( آوس فاضل – كامل مفيد ) وبطلب من المدعي عليه الثاني ( غسان اسماعيل – ابو الذوق ) بالتجاوز على المحاميين عامة بقوله ( آني عندي محامي صيني مستعمل وملفه من نحاس) !! .



وقد اعتبر محاميو ديالى ان هذه العبارة هي قذف صريح بحق فشة واسعة من المجتمع وهي فئة المحاميين والتي تمثل الحق والعدل في هذا المجتمع للدفاع عن المظلومين .



.



وطالب رافع الدعوى بتعويض ماليّ قدره " مليار دينار عراقي" مع توقعه بزيادة المبلغ اذا قدّر الخبراء بحجم الضرر.!! .



وقد نصح اصدقاء الممثلين – كامل مفيد وابو الذوق – ان يتحوّلا من البطيخ الى الرقي او الشلغم، لعلّ الخسارة فيه تكون أقلّ تكلفة ؟!!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للمرة الأولى " بطيخ " مطالبة "ولايته" بمليار دينار!!!!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( للمرة الأولى " بطيخ " مطالبة "ولايته" بمليار دينار!!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).