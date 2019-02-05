2019/02/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بايقاف قرار مجلس الوزارء الذي يسمح بدخول السلع والبضائع عن طريق الاردن دون رسوم كمركية، فيما اشار الى ان الشركات بدأت تتجه الى منفذ طريبيل.وجه مجلس محافظة البصرة كتابا الى رئيس مجلس الوزراء طالب من خلاله

وقال رئيس المجلس صباح البزوني خلال عقده مؤتمر صحفي، ان "القرار سيضر بمحافظة البصرة ويوقف عمل جميع موانئها وجميع المنافذ في العراق"، منوها الى، ان "القرار خاطئ وان المجلس يطالب رئيس الوزراء بايقافه وعدم تنفيذه.

واوضح، ان "القرار سيزيد من حجم البطالة في البصرة لكون العديد من الشركات او التجار ستتجة الى منفذ طربيل".



مطالبا رئيس مجلس النواب بالتدخل الفوري ورئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذه القرارات لكونها تخلق اعداد كثيرة من العاطلين عن العمل".

وحسب البزوني، ان "الشركات بدات تتحول الى منفذ طريبيل لانه لايوجد فيه اي تعرفة كمركية او رسوم وبالتالي فان الامر سياثر على موانئ البصرة"، على حد قوله.

وطالب رئيس المجلس، ممثلي البصرة في البرلمان بايقاف القرار نهائيا بهدف عدم الإضرار بالمحافظة.

وقال البزوني، ان "القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء يجب ان تراجع بشكل صحيح مع الجهات التي سوف يطالها الضرر بالموضوع".

وعقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز اجتماعا السبت الماضي، بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، للإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري طبيعة الاتفاق الذي جرى بين العراق والأردن والذي يقضي بتفعيل قرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، مشيرا إلى أن ذلك القرار الذي اخذ بنظر الاعتبار التساوي في تحقيق المكاسب بين البلدين لايشمل جميع السلع.

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة: دخول البضائع من طريبيل بدون تعرفة كمركية قرارا خاطئ) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة: دخول البضائع من طريبيل بدون تعرفة كمركية قرارا خاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).