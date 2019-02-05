نائب: مصفى كربلاء سيوفر 2000 درجة وظيفية

2019/02/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة كربلاء، حازم مجيد، الثلاثاء، أن "مصفى كربلاء المقرر انجازه بعد سنتين، سيوفر 2000 درجة وظيفية من مختلف الاختصاصات لكربلاء".وقال مجيد في تصريح صحفي، ان "مدة انجاز مصفى كربلاء خمس سنوات، حيث انتهت ثلاث سنوات ولم يبق غير سنتين من اجل انجازه من قبل احدى الشركات الكورية الجنوبية، وسيتم تزويد المصفى عن طريق خط النفط الاستراتيجي الناقل للنفط الخام".

وأوضح، ان "المصفى وبعد الانتهاء من اعمال انشائه، سيحتاج الى الفي درجة وظيفية من قبل وزارة النفط، وسيوفر للمحافظة مختلف المشتقات النفطية التي تحتاجها".



انتهى/ ف

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