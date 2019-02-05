2019/02/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، نبيل دياب، أنّ هذه الفعالية تؤكد على عزيمة الفلسطينيين وإصرارهم من أجل إيصال الصوت بأن الشعب الفلسطيني مصمم على الحرية، وطرد الاحتلال وإنهاء هذا الحصار الجائر.وأشار دياب إلى أنّ الشعب يرفض السياسات العدوانية التي يمارسها جيش الإحتلال الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.إلى ذلك ..أكد رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، عصام يوسف، أنّ القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يقوم بسرقة الأرض الفلسطينيية، من خلال توسيع المساحة الجغرافية للقدس، ليقول أنها جزء من عاصمته.وشدد يوسف على ضرورة أن يرى الإحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى منه ومن ظلمه، لافتاً إلى أنّه وعلى مدى 100 عام، ما زال الاحتلال يقمع الفلسطينيين ويحاول جاهداً أن يكسر إرادتهم.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين: هيئة الحراك الوطني والهيئة الوطنية العليا تطالبان بكسر الحصار) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين: هيئة الحراك الوطني والهيئة الوطنية العليا تطالبان بكسر الحصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).