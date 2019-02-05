2019/02/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. مجلس الأمن الوطني يناقش مواضيع مهمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. مجلس الأمن الوطني يناقش مواضيع مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).