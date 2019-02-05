شاهد .. احد ازقة بغداد يقترب من الدخول الى موسوعة غينيس

2019/02/05 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعود تأريخ انشاؤه الى ماقبل الاحتلال البريطاني للعراق، هكذا يبدو

حال اضيق زقاق في العالم وهو يستعد لدخول موسوعة غينس للارقام

القياسية

تقرير : عدنان عبد الحسن

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