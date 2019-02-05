خلال جلسته الاسبوعية .. مجلس الامن الوطني يناقش الاوضاع الأمنية في عدد من المحافظات

2019/02/05 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، والتي خصصت لتقييم

الوضع الأمني في عدد من المحافظات ، الى جانب القضايا المستجدة ،

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة . وناقش المجلس تقييم تحركات عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار ،

وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية

في محافظة كركوك .كما بحث مجلس الأمن الوطني ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن

الوضع الأمني في محافظة نينوى ، ونتائج زيارة رئيس اركان الجيش الى

محافظة ديالى .

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