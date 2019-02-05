الكعبي يعلن موقفه من الاتفاق العراقي الاردني

2019/02/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، ان اتفاق العراق مع الاردن لا تحمل بعدا اقتصاديا فقط، بل هي جزء من سياسة الحكومة الجديدة.وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي ، ان “مجلس النواب اقام، جلسة حوارية تحت عنوان (صناعتنا الوطنية فخرنا) بحضور وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، جرى خلالها ...

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