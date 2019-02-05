2019/02/05 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الأركان الأمريكية: ترامب لم يشاورني قبل قرار سحب القوات من سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الأركان الأمريكية: ترامب لم يشاورني قبل قرار سحب القوات من سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الأركان الأمريكية: ترامب لم يشاورني قبل قرار سحب القوات من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).