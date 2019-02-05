هيئة الحج والعمرة تناقش مع وزارة الصحة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل

2019/02/05 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ناقشت الهيئة العليا للحج والعمرة مع وزارة الصحة استعدادات البعثة الطبية لموسم الحج المقبل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي ، ان” رئيس الهيئة الشيخ الدكتور خالد العطية اجتمع مع وكيل وزير الصحة الدكتور زامل العريبي وعدد من المدراء العامين لمناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل”.

وأضاف ان” الشيخ العطية أشار خلال اللقاء إلى ان الهيئة ستعتمد خلال هذا العام على نظام الكتروني لكل حاج يتضمن حالته الصحية وأمراضه المزمنة وفصيلة دمه لتسهيل تشخيص الحالة الصحية للحاج”.

وتابع الكناني ان” رئيس الهيئة اكد على عمل لجنة الاستطاعة الطبية والتأكد من القابلية الصحية والعقلية والحالة البدنية للحاج ومدى قدرته على أداء مناسك الحج”.

من جهته اكد وكيل وزير الصحة ان” الوزارة ستبذل كافة جهودها لإنجاح عمل البعثة الطبية في موسم الحج، مثمنا التعاون الكبير للهيئة في إنجاح عمل كوادر وزارة الصحة”.

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