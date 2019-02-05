النزاهة تضبط أربع مناطق في كركوك يتم عبرها تهريب سعات إنترنيت بقرابة مليون دولار شهرياً

2019/02/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكدت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من ضبط أربع مناطق في محافظة كركوك يتم من خلالها تهريب سعات إنترنت، مبينةً أن ما كان يتم تهريبه عبر تلك المناطق يكلف الدولة مليون دولار شهرياً.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان، تلقت "الغد برس"، أن "فريقاً فنياً مؤلفاً بموجب أمر وزاري صادر عن الهيأة بإشراف معاون مدير مكتب تحقيق الهيأة في كركوك وعضوية محقق ومهندس منه وأعضاء من وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنوا من تنفيذ أربع عمليات ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة"، مبينةً أن" المناطق التي كان يتم عبرها التهريب، هي (التون كبري والدبس وشوان وسباكنين وشوارو)".واضافت، ان "العمليات التي تم تنفيذها في تلك المناطق بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، اسفرت عن قطع لخطوط التهريب، وإسقاط أبراج منصوبة خلافاً للقانون، والتحرز على أجهزة تراسل ومعدات وأدوات كانت تستخدم في عمليات التهريب التي كانت تتسبب بهدر مبالغ كبيرة من المال العام، فضلاً عما تحدثه من سوء الخدمة المقدمة للمواطن، وتهرب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المهربة".وتابعت، ان "الفريق الفنيُّ المعنيُّ بتنفيذ العمليَّات عرض جميع المبرزات الجرميَّة المضبوطة في تلك العمليَّات على قاضي التحقيق المختص، فضلاً عن مدير إحدى الشركات الأهليَّة المتهمة بالضلوع بعمليَّات التهريب التي تتم بالمحافظة، وقد قرر القاضي توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

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