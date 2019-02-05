2019/02/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ضبط تهريب سعات إنترنت في كركوك بقرابة مليون دولار شهرياً

05/02/2019 18:55:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت هيأة النزاهة, الثلاثاء, عن ضبط أربع مناطق في كركوك يتم عبرها تهريب سعات إنترنت بقرابة مليون دولارٍ شهرياً.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته ( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) إن "فريقاً فنياً مؤلفاً بموجب أمر وزاري صادر عن الهيأة بإشراف معاون مدير مكتب تحقيق الهيأة في كركوك وعضوية محقق ومهندس منه وأعضاء من وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنوا من تنفيذ أربع عمليات ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في محافظة كركوك”.

وأضافت الدائرة, أن "المناطق التي كان يتم عبرها التهريب، هي: التون كبري والدبس وشوان وسباكنين وشوارو"

وأوضحت, أن “العمليَّات، التي تم تنفيذها في تلك المناطق بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، أسفرت عن قطع لخطوط التهريب، وإسقاط أبراج منصوبة خلافاً للقانون، والتحرز على أجهزة تراسل ومعدات وأدوات كانت تستخدم في عمليات التهريب التي كانت تتسبب بهدر مبالغ كبيرة من المال العام، فضلاً عما تحدثه من سوء الخدمة المقدمة للمواطن، وتهرب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المهربة".

وأشارت الدائرة, إلى أن "الفريق الفنيُّ المعنيُّ بتنفيذ العمليَّات عرض جميع المبرزات الجرميَّة المضبوطة في تلك العمليَّات على قاضي التحقيق المختص، فضلاً عن مدير إحدى الشركات الأهليَّة المتهمة بالضلوع بعمليَّات التهريب التي تتم بالمحافظة، وقد قرر القاضي توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

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