تعادل ثمين لنفط الوسط امام القوة الجوية

2019/02/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:خطف فريق نفط الوسط لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعادلا ثمينا من فريق القوة الجوية بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز.تقدم نفط الوسط بهدف عبر لاعبه المخضرم صالح سدير في الدقيقة الثامنة، ثم نجح القوة الجوية بتعديل النتيجة عبر مدافع نفط الوسط نبيل عباس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القوة الجوية الى 31 نقطة بالمركز الثالث، بينما اصبح رصيد نفط الوسط 17 نقطة بالمركز العاشر.

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