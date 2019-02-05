يورجن كلوب متهمًا من الاتحاد الإنجليزي بسبب تصريحاته ضد التحكيم

2019/02/05 | 19:10

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر يواجه المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول احتمالية التعرض لعقوبة من قبل الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك على خلفية ما قام به بعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد.

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وكان ليفربول قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ويست هام يونايتد أمس الأحد، في ختام مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

وعقب نهاية اللقاء، توجه يورجن كلوب إلى مدرب ويست هام يونايتد مانويل بيليجريني وحدثه حول أداء حكم اللقاء، كما توجه للحكم كيفين فريند نفسه ووجه إليه بعض الانتقادات.

وسيناقش الإتحاد الإنجليزي ما قام به يورجن كلوب بعد المباراة، ومن ثم سيتخذ إجراءاته بناء على التحقيق في الواقعة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

ورأى يورجن كلوب أن حكم المباراة لم يكن موفقًا في قيادة اللقاء، مع اعترافه بأن جيمس ميلنر كان متسللًا في هدف ساديو ماني.

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يذكر أن ليفربول قد تعادل في آخر مباراتين له أمام ليستر سيتي وويست هام يونايتد، مما جعل الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي 3 نقاط فقط.





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