الفتح: الإصلاح والبناء قادران على جمع أصوات للتصويت على إخراج القوات الأميركية

2019/02/05 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح أن تحالفي الإصلاح والبناء قادران على جمع أصوات نصف زائدا واحد للتصويت على إخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم إن بعض أصوات النشاز المتمثلة بما يسمى العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها تسعى لبقاء القوات الأميركية في البلاد مقابل الحصول على ملايين الدولارات ومنحهم بعض المقاولات.

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