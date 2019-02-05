2019/02/05 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، أن المعارضة السورية والكيانات الأخرى المدعومة أمريكيًا وغربيًا، لم تحقق أهدافها في سوريا.وقال هريدي في مقابلة مع راديو سبوتنيك، إن “جميع الرهانات والتعويل على ما يسمى “المعارضة السورية” وغيرها من الكيانات الوهمية المدعومة من أمريكا والدول الغربية والتي قدم لها التمويل والسلاح والغطاء السياسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هريدي: المعارضة والكيانات الأخرى المدعومة أمريكيًا وغربيًا فشلت في سوريا alansaar.

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