2019/02/05 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي ،الثلاثاء، إن بلاده تملك معلومات دقيقة عن قيام الأميركيين بنقل إرهابيي داعش إلى أفغانستان.وقال اللواء صفوي في كلمة له في كلية الجغرافيا بجامعة طهران ان “بعض الخبراء الاستراتيجيين في أميركا اقروا بخطأ إستراتيجية أميركا في غزو العراق وأفغانستان والتي تسببت في القضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الإيرانية: لدينا معلومات دقيقة عن قيام القوات الامريكية بنقل إرهابيي داعش إلى أفغانستان alansaar.

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