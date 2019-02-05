جمع تواقيع 70 نائباً لتعديل الاتفاقية بين العراق وأميركا

2019/02/05 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع القائد العام للقوات المسلحة لأن يبين للشعب ماهية التحركات الأمريكية في البلاد.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة التحركات المريبة للقوات الامريكية داخل الاراضي العراقية سواء في شمال العراق او المنطقة الغربية تحت مسميات عديدة.

وأضاف الزيادي، أن هناك تواقيع اكثر من سبعين نائبا تم جمعها قبل بدء العطلة التشريعية بغية تعديل الاتفاقية بين العراق وواشنطن.

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