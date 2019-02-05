المركز الوثائقي لتراث النجف الاشرف وشعبة الصحافة في العتبة العلوية بضيافة مسجد الكوفة

2019/02/05 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اجل التواصل الثقافي وتبادل المعلومات زار وفد العتبة العلوية المقدسة اليوم الثلاثاء, المؤلف من مديرج المركز الوثائقي هاشم الباججي ورئيس شعبة الصحافة الاستاذ عبد

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