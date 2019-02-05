غريفيث: اتفاق تبادل الأسرى في اليمن يدعم عملية السلام

2019/02/05 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية.جاء ذلك

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