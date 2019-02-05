مواصلة امدادات الغاز الروسي الى بلدان الاتحاد الاوربي

2019/02/05 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مديرية المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة دومينيك ريستوري، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن التوصل إلى عقد اتفاق بشأن مواصلة إمدادات الغاز الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر أراضي أوكرانيا، على الرغم من أن المحادثات الوزارية الثلاثية بهذا الشأن والتي من المتوقع أن تستأنف فقط، في أيار/ مايو المقبل.وقال ريستوري ردا على سؤال بهذا الصدد، "أرجو أن يكون كذلك وأعتقد آنذاك سيكون في مصلحة جميع الشركاء الرئيسيين".

وعقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 كانون الثاني/ يناير في بروكسل بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش ووزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم أليكسي ميلر ورئيس شركة "نفطو غاز" أندري كوبوليف.

ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات محددة، كما كان متوقعا، إلا أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف بشأن عقد مستقبلي، وكشفت معالمه الرئيسية.

وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين.

وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.



وجرت المحادثات الثلاثية حول عبور الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 تموز/ يوليو عام 2018 في برلين.



انتهى/ ف

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