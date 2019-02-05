2019/02/05 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، تحركات عصابات داعش في محافظة الانبار.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات الى جانب القضايا المستجدة، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة".

وأوضح، ان "المجلس ناقش تقييم تحركات عصابات داعش الارهابية في محافظة الانبار، وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك".

وتابع، انه "مجلس الأمن الوطني بحث ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن الوضع الأمني في محافظة نينوى ونتائج زيارة رئيس اركان الجيش الى محافظة ديالى".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوطني يبحث تحركات داعش والوضع الأمني للمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوطني يبحث تحركات داعش والوضع الأمني للمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).