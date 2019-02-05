الزراعة تعلن توزيع 4300 طن من بذور الحنطة والشعير

2019/02/05 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر إعلام المديرية، في بيان اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" هذه الكمية وزعت حسب مواقع التجهيز لشركة مابين النهرين العامة للبذور ومنها مركز استلام الشعير في المثنى بواقع (387) طن وموقع الأحرار بواقع (415) طن وموقع الديوانية بواقع (102) طن.

وأضافت المديرية بحسب بيانها، أن" تلك البذور غطت مساحات تصل (110,788) دونم في عموم مناطق المحافظة".

انتهى..م.ر

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