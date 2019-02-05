متنبئ جوي يشرح طقس الأيام المقبلة ويحذر من السفر لهذه المناطق

2019/02/05 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبين عطية، انه، سيرافق الأجواء الماطرة في عموم البلاد سحب وغيوم تستمر لغاية يوم الخميس، فيما ستكون الأجواء في هذا ممطرة في المنطقة الغربية للبلاد والشمالية".

وأوضح عطية، أن" الإمطار ستستمر لغاية يوم الجمعة وستشمل جميع مناطق البلاد"، مؤكدا، أنها ستكون متفاوتة فيما ستكون كثيفة على مناطق محافظة الموصل وستستمر هذه الحالة الماطرة حتى يوم السبت المقبل".

وأضاف، أن" اتجاه الرياح ستتحول مساء يوم الأربعاء إلى الجنوبي الشرقي يصاحبه نشاط في مناطق عديدة منها "واسط وبغداد وجنوب ديالى والديوانية".

ونوه المتنبئ الجوي إلى أن" درجات الحرارة ستنخفض في المنطقة الشمالية من البلاد"، مؤكدا، ان" بقية مناطق العراق ستشهد درجات حرارة مستقرة معتدلة".

وحذر عطية مرتادي البحر من السفر إلى المناطق البحرية لما ستشهده الأمواج من نشاط كبير يومي الخميس والجمعة".

وأشار إلى أن" أجواء يومي الأحد والاثنين ستكون صافية والرياح ستستقر عند الشمال الغربي".

انتهى..م.ر

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