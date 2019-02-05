قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي: لم نخول الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث في اليمن

2019/02/05 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي ان القيادة لم تخول

الإمارات والسعودية بيع أو إيصال السلاح لطرف ثالث في اليمن

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