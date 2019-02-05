البناء: قادرون على جمع أصوات نصف زائد واحد لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/05 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم عزم القوى السياسية على إقرار

قانون إخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد. وأوضح كريم إن تحالفي الإصلاح والبناء اتفقا على إقرار مسودة قانون

إخراج القوات الأمريكية القتالية وعدم السماح بانتهاك سيادة البلاد،

لافتا إلى إن بعض أصوات النشاز المتمثلة بما يسمى العشائر العربية في

المناطق المتنازع عليها تسعى لبقاء القوات الأمريكية في البلاد مقابل

الحصول على ملايين الدولارات ومنحهم بعض المقاولات.وأضاف أن فشل

الإدارة الأمريكية في فرض الهيمنة على الحكومة الحالية دفعها لتغير

سياستها باتجاه فرض القوى العسكرية والتواجد القتالي في المدن

السكنية.

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