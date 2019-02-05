البيشمركة تكشف لـ”المعلومة” تشكيل أربع لجان رئيسة مع الدفاع لبحث الملف الأمني المشترك

2019/02/05 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف معاون رئيس اركان البيشمركة اللواء قارمان كمال, الثلاثاء، عن تشكيل لجنة رئيسية مع وزارة الدفاع لبحث ملف العمل الامني المشترك.وقال كمال في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “التعاون بين وزارة الدفاع والبيشمركة أثمر عن تشكيل أربع لجان أمنية مشتركة في الموصل ومخمور وديالى وكركوك، للتنسيق الامني بين الطرفين”.وأضاف […]

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