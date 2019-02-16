المحمداوي يشدد على ضرورة اخضاع جميع الوافدين لإجراء فحص السلامة من الأمراض الانتقالية

2019/02/05 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار النائب عن البصرة الدكتور جمال المحمداوي، قسم الصحة العامة – دائرة صحة البصرة، واللقاء بمدير القسم الطبيب الاستشاري زياد طارق مكي ومدير شعبة تعزيز الصحة الدكتور تحسين صادق والدكتور أحمد فؤاد من شعبة السيطرة على الإيدز ، للاطلاع على أهم الإعمال التي يقوم بها القسم ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأن الأمراض الانتقالية ومدى تطبيق البرامج واللقاحات .

وشدد المحمداوي ، على ضرورة اخضاع جميع الوافدين لإجراء فحص السلامة من الأمراض الانتقالية للحد من انتشار الأمراض الانتقالية والوبائية المعدية بين أفراد المجتمع من خلال الفحص الطبي .

مؤكدا ” اهمية التوعية المجتمعية والإجراءات الوقائية لرفع المستوى الصحي للمجتمع وتحصينه من الأمراض والحد من انتشارها ” ، مشيرا الى ” أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك ” .

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