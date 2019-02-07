وزير الاتصالات يؤمن أول مكالمة هاتفيه مع قضاء حديثة

2019/02/05 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اجرى وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي صباح اليوم الثلاثاء اول مكالمة هاتفيه عبر الهاتف الارضي الضوئي مع قضاء حديثة وناحية بروانة في محافظة الانبار، انطلاقا” من سعي الوزارة لاعادة الحياة الى المناطق المحررة من عصابات وليتم التواصل بينها وبين باقي مناطق العراق واستنادا لتوجيهات السيد وزير الاتصالات بضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية، حيث تمكنت ملاكاتنا الهندسية والفنيه في اتصالات الاتبار من تشغيل منظومة النفاذ الضوئي في قضاء حديثة وبسعة (6000) ستة الاف خط ضوئي حيث تم تامين اول مكالمة هاتفية ضوئية بين بدالة بروانة في قضاء حديثة وبدالة المامون في بغداد واجراء الفحص والتشغيل بصورة كامله استعداد لتشغيل المشروع وتسويق الخطوط الضوئية المجهزه لخدمات الانترنيت والقنوات الفضائية.



ومن المؤمل ان يتم الافتتاح الرسمي وتشغيل البدالتين بحضور ومشاركة وزير الاتصالات خلال الايام القليلةالمقبلة

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