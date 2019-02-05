رئيس الوزراء الايطالي في بغداد غدا

2019/02/05 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت الحكومة الايطالية، اليوم الثلاثاء، عزم رئيس وزرائها، جوزيبي كونتي، زيارة العاصمة بغداد غدًا، في مبادرة الاولى من نوعها بعد تكليف “عبدالمهدي” بتشكيل الحكومة”.يشار الى ان بغداد شهدت خلال الفترة الماضية توافد رسمي عربي وغربي لزيارتها في خطوة من تلك الجهات الرسمية لتمتين العلاقات على مختلف الاصعدة مع العراق لما يتمتع به من ...

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