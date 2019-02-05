الكمارك تعلن اعادة اصدار حديد تسليح واسمنت غير مطابقة للمواصفات

2019/02/05 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة الكمارك العامة، اليوم الثلاثاء، اعادة اصدار حديد تسليح واسمنت غير مطابقة للمواصفات

القياسية العراقية في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن”السلطة الكمركية في

مركز جمرك المنذرية، اعادت حديد تسليح واسمنت أبيض مخالفة للضوابط الى الجانب الإيراني

بعد فشلها بالفحوصات المختبرية”.

واضافت،

ان”الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على المواد

وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية وللموصفات

القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني”.

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