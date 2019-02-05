الاتحاد الأوروبي: نتنظر سماع خطة تريزا ماي بشأن البريكست

2019/02/05 | 19:32

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مباشر: أكد الاتحاد الأوروبي أنه يرغب في سماع خطط رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بشأن البريكست.





وتأتي تلك التصريحات قبل جولة محادثات مرتقبة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة في بروكسل من المزمع عقدها يوم الخميس مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.





وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "مارجريتس شيناس" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح.





وتابع: "نحن نتنظر مجدداً لسماع ما لدى رئيسة الوزراء كي تخبرنا به".





وكان البرلمان البريطاني رفض الصفقة المقترحة من جانب ماي والتي تنظم عملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي مطالباً بإعادة التفاوض مع البريكست بشأن الحدود الإيرلندية.





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