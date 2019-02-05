تخريب نصب تذكاري لأحد أعظم الإقتصاديين في التاريخ في لندن

2019/02/05 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوزؤ تعرض نصب تذكاري رخامي للفيلسوف الألماني كارل ماركس في العاصمة البريطانية لندن للتخريب.

وقال رئيس الجمعية المشرفة على النصب التذكاري إن التخريب ربما يكون قد تم عبر مطرقة واصفا الأمر بالهجوم المتعمد على إرث الفيلسوف.ويقبع النصب التذكاري في واحدة من المقابر في شمال لندن.وكان ماركس قد عاش في لندن لفترة طويلة من الزمن في القرن التاسع عشر.وكارل هانريك ماركس، كان فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري {5 مايو آيار 1818م - 14 مارس اذار 1883م}.لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية.واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ ونشر العديد من الكتب خلال حياته، أهمُها بيان الحزب الشيوعي {1848}، و رأس المال {1867–1894}.انتهى

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