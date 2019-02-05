فيديو: لحظة اسقاط أبراج تهرّب الانترنت في كركوك.. وبيان مفصّل من النزاهة

2019/02/05 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، العثور على أربع مواقع في محافظة كركوك يتم من خلالها تهريب سعات إنترنت، فيما بينت أن هذ التهريب يؤدي إلى خسائر مادية تقدر بمليون دولار شهرياً. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5شاط 2019)، أن “فريقاً فنياً مؤلفاً بموجب أمر وزاري صادر عن […]

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