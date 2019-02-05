القانونية النيابية: تقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى 10 لكل محافظة

2019/02/05 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن إكمال التعديل الثالث لقانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات، مبينة ان التعديل الجديد سيقلص عدد الأعضاء الى 10 لكل محافظة.وقال عضو اللجنة علي غاوي لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة أكملت جميع التعديلات الخاصة بالتعديل الثالث على قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008”.وأضاف […]

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