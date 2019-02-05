توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى بين الحكومة ومجموعات مسلحة في الخرطوم

2019/02/05 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت حكومة إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة تسيطر على 80% من أراضي البلاد، الثلاثاء بالأحرف الأولى اتفاق سلام في الخرطوم، ما أحيا الآمال بإرساء السلام في هذا البلد الفقير الذي يشهد نزاعاً منذ سنوات.

وتم التوصل السبت إلى اتفاق السلام هذا، وهو الثامن منذ 2012، بعد أكثر من عشرة أيام من المفاوضات في الخرطوم برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

ولا يزال مضمون الاتفاق مجهولاً الثلاثاء، إذ إنه لم يتمّ توزيع النصّ على الصحافيين الذين حضروا حفل التوقيع.



ولن يتم الكشف عن مضمون الاتفاق إلا بعد توقيعه رسمياً في بانغي في الأيام المقبلة، بحسب سلطات إفريقيا الوسطى.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الاتفاق وقعه رئيس إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا باسم الحكومة بالأحرف الأولى.



وقد حضر تواديرا إلى العاصمة السودانية خصيصاً من أجل ذلك.

وحضر الاحتفال أيضاً الرئيس السوداني عمر البشير الذي استضافت بلاده المفاوضات وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وبعد توقيع نصّ “اتفاق الخرطوم”، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الـ14 تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب.



وتتحدّر غالبية هذه المجموعات المسلحة من التمرد الإسلامي السابق “سيليكا” أو من ميليشيات “انتي بالاكا” التي تؤكد الدفاع عن المسيحيين وتستقي اسمها من تعتبير “مكافحة المناجل” في إشارة إلى مناجل استخدمها متمرّدو “سيليكا”.

وصرّح الرئيس تواديرا أن “اتفاق الخرطوم يفتح الطريق أمام عودة السلام في بلادنا، حان الوقت لفتح صفحة جديدة لإفريقيا الوسطى”.



وتوجّه إلى ممثلي المجموعات المسلحة بالقول “فلنعد سوياً إلى بانغي لنبي بلدنا معاً”.

واعتبر وزير الطاقة هيربرت غونتران دجونو اهابا الذي تحدث باسم المجموعات المسلحة، أن “الصعوبات تبدأ الآن مع تطبيق الاتفاق (…) الضروري من أجل السلام”.

في بانغي، قال امبرواز ساراغا، أحد سكان عاصمة إفريقيا الوسطى، إنه “متحمس جدا” للتوصل إلى اتفاق السلام الجديد هذا في الخرطوم.



وأضاف “أن هذا ما كنّا ننتظره، أن يلتقي الطرفان المختلفان حول طاولة”.

وأعرب عن أمله في أن يتضمن الاتفاق بما طالب به الكثير من مواطني إفريقيا الوسطى أثناء لقاءات ومنتديات مؤخراً، أي “عدم التسامح” مع مرتكبي الجرائم وأعمال العنف.

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