انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة “الخلايا الإرهابية النائمة” شمالي بابل

2019/02/05 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بابل انطلاق عملية عسكرية واسعة لمطاردة أي وجود لعناصر الخلايا النائمة شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبإسناد طيران الجيش شرعت بعملية أمنية واسعة لملاحقة ومطاردة فلول التنظيم الإرهابي في مناطق شمالي بابل .

وأضافت أن محافظة بابل تشهد استقرارا نسبيا ملحوظا منذ قيام القوات الأمنية المشتركة بتطهير منطقة جرف الصخر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

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