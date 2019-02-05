2019/02/05 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

05/02/2019 19:25:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في مضيف الامام علي، بمحافظة النجف.

وذكرت المديرية، في بيان، تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) ان "حريقاً نشب مساء اليوم في بناية مضيف الامام علي عليه السلام، في النجف".

وأضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث للسيطرة على الحريق واخماده"، دون مزيد من التفاصيل.

ت/ب ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/اندلاع حريق في مضيف الامام علي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/اندلاع حريق في مضيف الامام علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).