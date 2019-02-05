الفتح وسائرون يشكلان لجنة تنسيقية بشأن استكمال الكابينة الوزارية

2019/02/05 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي تشكيل لجنة تنسيقية بين تحالفه وسائرون حول استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الاسدي إن هذا الاجتماع جاء لإدامة العمل المشترك في مجمل القضايا داخل مجلس النواب ونفى المتحدث باسم تحالف الفتح ما ذكره النائب احمد الكناني بأن يكون الاجتماع قد تطرق لحقيبة الداخلية ومرشحها.

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