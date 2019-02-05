2019/02/05 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي يتحدث عن توفير الاتفاق مع الاردن فرصاً للعمل

خبر عاجل

عبد المهدي يتحدث عن توفير الاتفاق مع الاردن فرصاً للعمل

كلمات دالّة :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يتحدث عن توفير الاتفاق مع الاردن فرصاً للعمل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يتحدث عن توفير الاتفاق مع الاردن فرصاً للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).