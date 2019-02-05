الركابي: تصريحات ترامب الأخيرة تكشف الوجه القبيح للولايات المتحدة

2019/02/05 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو البرلمان العراقي، النائب حمد الله الركابي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق تكشف الوجه القبيح للولايات المتحدة.وقال الركابي، أن “ العراق بلد ذات سيادة، فيه حكومة شرعية، وبرلمان منتخب، وبالتالي لا يمكن المساس بسيادته، كما يرفض أن تكون أرضه منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دول […]

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