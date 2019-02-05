مقترح لنشر 10 آلاف مقاتل عربي وكردي شرق سوريا مقابل..

2019/02/05 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري عدد من الدول الإقليمية والدولية مشاورات مكثفة حول مصير المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها في سوريا بذريعة مواجهة النفوذ الكردي شمال البلاد، وذلك

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