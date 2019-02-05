السعودية تعتزم اقتراض نحو 31 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة

2019/02/05 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة تعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أميركي)،

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