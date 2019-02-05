بارزاني يوافق على طلب لوزارة المالية بشأن مخصصات موظفين

2019/02/05 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على طلب لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، بشأن صرف مخصصات لموظفي دوائر الضريبة التابعة للمالية.

وجاء في كتاب رسمي حمل الرقم (2724) لرئيس حكومة اقليم كوردستان، بتاريخ 23/1/2019، انه تقرر صرف مخصصات خاصة بنسبة 50% لموظفي دوائر الضريبة ودوائرة املاك الحكومة.

وحسب الكتاب فإن هذه المخصصات ستصرف من الشهر الاول للعام الحالي للموظفين، وذلك لتطوير نظام الضرائب.

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