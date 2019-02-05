تقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى 10 لكل محافظة

2019/02/05 | 19:52

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن إكمال التعديل الثالث لقانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس ا...

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